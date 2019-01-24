Глава МИД Венгрии: миграция не является фундаментальным правом человека

Будапешт, , 15:37 — REGNUM Миграция не является фундаментальным правом человека, а представляет собой угрозу безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет портал Ungarn Heute.

По словам Сийярто, безопасность Европы начинается в Африке, поскольку глобальные вызовы затрагивают оба континента. Сотрудничество между ними не должно привести к тому, чтобы всё больше людей стремились покинуть Африку.

После встречи глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза, состоявшейся 22 января в Брюсселе, министр подчеркнул, что «миграция не является фундаментальным правом человека», а несет «серьезные угрозы безопасности» для стран назначения и стран транзита. Венгерский министр призывает ЕС стабилизировать ситуацию в Африке.

23 января Петер Сийярто посетил Тунис — местные власти обратились к Венгрии за помощью в укреплении границ. Правительство Венгрии считает, что стабильность в североафриканских странах является необходимым условием защиты их границ. Министр отметил, что важно помогать африканской молодежи приобретать конкурентоспособные навыки. В настоящее время в Венгрии обучаются 1422 студента из Африки, в том числе 895 стипендиатов. Венгрия также оказывает помощь общинам христианских беженцев в Нигерии, Конго, Эфиопии и Уганде.

Как сообщало ИА REGNUM, определение миграции как фундаментального права человека фигурирует в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, подписанном в декабре 2018 года. Венгрия не стала присоединяться к договору.