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Испания предложила «единственный выход» из венесуэльского кризиса

Политика

В Венесуэле должны пройти выборы президента страны, считают власти Испании

Мадрид, 24 января 2019, 15:20 — REGNUM  Для урегулирования политического кризиса в Венесуэле необходимо провести президентские выборы, об этом 24 января сообщил МИД Испании, передает AFP.

Отмечается, что испанские власти считают президентские выборы «единственным выходом» из сложившейся ситуации в Венесуэле.

Напомним, 23 января на волне массовых протестов противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо возложил на себя исполнение обязанностей главы государства.

При этом ряд государств, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Грузия, Колумбия, уже признали Гуайдо временным лидером Венесуэлы. Москва считает легитимным президентом Николаса Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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