Латвию предупредили об опасностях выдачи ВНЖ за деньги

Рига, , 15:09 — REGNUM

Еврокомиссия заявила о существенных рисках программ «золотых виз» отдельных стран Европейского союза, среди которых и Латвия, передает rus.lsm.lv. Данная программа предполагает выдачу видов на жительство за инвестиции.

Обеспокоенность Брюсселя вызвана «существующими проблемами с безопасностью» — неизвестно как проходит проверка инвесторов, а также контролем — недостаток прозрачности данных программ.

В заявлении ЕК указывает также, что будет проводить проверку соответствия данных программ нормативным актам ЕС, а сами страны-участницы должно проверять источник вложения инвесторов — не являются ли их вложения незаконно полученными или «отмытыми». Для улучшения прозрачности ЕК планирует создать специальную группу специалистов.

Ранее заместитель начальника Управления гражданства и миграции Латвии Майра Розе в эфире Latvijas Radio заявила, что на данный момент в Латвии наблюдается минимальная активность иностранцев-инвесторов, желающих воспользоваться программой.

«Заявок — меньше сотни. В программе больше нет новых сил. Программа была эффективна в годы кризиса, позволив сократить циклические колебания иностранного капитала. Теперь, когда в Латвии улучшилась экономическая ситуация, условия и требования нового иммиграционного закона стали жестче, иностранцы больше не настолько стремятся получить временные виды на жительство», — сказала Розе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c момента принятия правительством Латвии в 2010 году инвестиционной программы в рамках иммиграционного закона вложения нерезидентов в связи с получением срочного вида на жительство в прибалтийской республике составили около 1,4 млрд евро.

В 2017 году вложение иностранных граждан с целью получения срочного вида на жительство составили 0,6% потока прямых иностранных инвестиций. Для сравнений в 2014 году этот показатель составлял почти 12%.

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