Киев заявил о готовности внедрить биометрический визовый режим с Россией

Киев, , 14:53 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) готова внедрять с Российской Федерацией визовый режим с биометрическими паспортами. Об этом 23 января заявил пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Мы готовы к такому виду контроля. Если такое решение примут, то граждане Российской Федерации будут пользоваться не просто загранпаспортами, а биометрическими загранпаспортами, которые в России выдаются с 2010 года. Количество граждан России, которые едут с биометрическими паспортами, большое», — сказал Слободян.

По его словам, в этом году ГПСУ взяла отпечатки пальцев у приблизительно 12 тыс. иностранцев, из них 11 тыс. — граждане России.

«В течение 2018 года более 650 тыс. иностранцев сдали свои биометрические данные. Они надежно хранятся. Фактов утечек или попыток доступа к этой информации со стороны посторонних лиц не было. Из этих 650 тыс. более 500 тыс. — граждане РФ. Конечно, в условиях агрессии России против Украины на эту категорию мы обращали повышенное внимание и будем обращать в дальнейшем», — заявил Слободян.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готовится к вводу биометрического визового режима для граждан РФ.

«Обычный визовый режим с Российской Федерацией, так чтобы просто ставить штампики в паспортах, не будет работать. Если принимать решение о вводе визового режима с РФ, это должен быть биометрический визовый режим, это первое. Второе — это была наша позиция, что мы должны сделать к этому шаг и системно начать снимать биометрические данные… Сейчас идет подготовка программного обеспечения. Россияне, которые едут в Украину, должны предупреждать о своих поездках. Это должно быть внедрено», — сказал Климкин.

Министр считает, что биометрический визовый режим позволит эффективно контролировать въезд граждан РФ на Украину.