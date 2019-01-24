Поисковую систему Microsoft заблокировали в Китае — Reuters

Вашингтон, , 14:49 — REGNUM В китайском сегменте интернета перестал быть доступным поисковик Bing, разработанный американской корпорацией Microsoft. Об этом сообщает 24 января Reuters.

Согласно официальному заявлению разработчика программного обеспечения, информация о блокировке Bing в Китае подтверждена.

«Подтверждаем, что в настоящее время Bing недоступен в Китае, и решаем, как поступить далее», — говорится в заявлении Microsoft.

По мнению экспертов агентства, блокировка Bing напоминает аналогичное событие ноября 2017 года — тогда в Китае стал недоступен мессенджер Skype.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что корпорация Microsoft намерена расширить взаимодействие с научными центрами Китая в сфере искусственного интеллекта.

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