Четверг, 24 Января 2019 года
14:49:47 МСК

Поисковую систему Microsoft заблокировали в Китае — Reuters

Политика

Блокировка поисковой системы напоминает аналогичное событие ноября 2017 года — тогда в Китае стал недоступен Skype

Вашингтон, 24 января 2019, 14:49 — REGNUM  В китайском сегменте интернета перестал быть доступным поисковик Bing, разработанный американской корпорацией Microsoft. Об этом сообщает 24 января Reuters.

Согласно официальному заявлению разработчика программного обеспечения, информация о блокировке Bing в Китае подтверждена.

«Подтверждаем, что в настоящее время Bing недоступен в Китае, и решаем, как поступить далее», — говорится в заявлении Microsoft.

По мнению экспертов агентства, блокировка Bing напоминает аналогичное событие ноября 2017 года — тогда в Китае стал недоступен мессенджер Skype.

Читайте также: Из App Store в Китае удалили сервис Skype

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что корпорация Microsoft намерена расширить взаимодействие с научными центрами Китая в сфере искусственного интеллекта.

Читайте также: Microsoft хочет развивать искусственный интеллект вместе с Китаем

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Гейтс представил в Китае инновационный туалет без воды за $200 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить