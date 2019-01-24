В Ереване планируют построить две станции метро и канатную дорогу

Ереван, , 14:45 — REGNUM С целью разгрузить наземный транспорт в Ереване будет в Ереване будет построена новая канатная дорога. Об этом 24 января на пресс-конференции заявил главный архитектор Еревана Артур Месчян.

Он отметил, что необходимо построить многомодульную канатную дорогу с кабинами на 12−14 мест.

«Так как на сегодняшний день у нас нет возможности протянуть ветку метрополитена до Норкского массива, оптимальным решением этого вопроса станет канатная дорога», — подчеркнул Месчян.

По его словам, также планируется построить две станции в центре города, однако, из-за чрезмерно плотной застройки пока не удается найти подходящее место. Для строительства канатки, по словам Месчяна, ведутся переговоры с итальянскими и швейцарскими инвесторами. Он сообщил, что заинтересованность выразили четыре компании, и будет проведен тендер.

В тоже время, продолжив тему, связанную с метрополитеном, главный архитектор Еревана заявил, что готовится проект по проведению линии метро в административный район Ачапняк, и данный проект будет представлен в правительство. Впоследствии, по его словам, ветка метрополитена может быть протянута до Давидашена.

«Мы готовим проект с необходимыми архитектурными решениями, а также расчетами. Метро, это не просто обычный транспорт, скорее это стратегический объект», — подчеркнул Месчян.

Главный архитектор добавил, что осуществление этих двух проектов весьма реалистично.

Все 12 станций Ереванского метрополитена были построены в советское время. С тех пор постоянно говорится о необходимости строительства новых станций, однако до сих пор не удалось открыть ни одной новой станции.