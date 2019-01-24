В Давосе Украина заключила инвестиционные договоры на $300 млн

Киев, , 14:44 — REGNUM В Давосе (Швейцария) украинская делегация подписала договор с западным инвестором об инвестировании 250 млн. долл. в развитие возобновляемой энергетики Украины. Об этом 24 января заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Украинском доме в Давосе.

«Вчера мы подписали договор об инвестировании в энергопроект возобновляемой энергетики на 250 млн. долл. Также мы хотим поблагодарить за то, что собрано 80 млн. для инвестирования в малый и средний бизнес. Иностранные инвестиции голосуют долларами, евро, фунтами за украинское будущее», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что Украина «строит экономику по западному образцу».

«Мы хотим строить экономику западного стиля, на основе предпринимательства. Мы не хотим возвращаться назад — к централизованной экономике. Чрезвычайно важен общий уровень жизни. Западный уровень жизни требует западного стиля экономики. По-другому нельзя… В 2014 году мало кто понимал, как Украина выживет с экономическим спадом и российской агрессией. Сегодня мы предусматриваем, что станем членами и НАТО, и частью Евросоюза, а украинцы получат лучшее будущее для себя и своих детей», — добавил Порошенко.

Президент Украины также отметил большой интерес иностранных делегаций к Украине.

«Те пять лет, которые нам рассказывали относительно усталости от Украины, это абсолютно не соответствует действительности… Вчера были большие пробки. Опаздывая на час мы за километр до Украинского дома вышли и пошли пешком с нашей командой. Так получилось, что мы прошли мимо Российского дома, где было абсолютно пусто. Пришли в Украинский дом, где было ярко, было много людей, больше полвины были иностранцами. Они были очень заинтересованы Украиной. Это чувствовалось во время моей встречи с нашими китайскими партнерами, это чувствуется в время наших встреч с европейскими партнерами… Это ощущается количеством приглашений к переговорам, которые получила украинская делегация в этом году. Украина остается в центре внимания мира и Давос это подтвердил», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Давосе на втором заседании Национального инвестиционного совета Порошенко заявил, что в 2018 году на Украине было создано 83 новых предприятия. Он сообщил, что «инвесторы доверяют Украине и украинской бизнес-среде».

«83 новых предприятия созданы в Украине с нуля в течение прошлого года. Благодаря инвестициям мы имеем 238 предприятий (с 2014 года). Это было сложно сделать в 2014 году, это было трудно не только мне как президенту страны, которая воюет, но и вам», — сказал Порошенко представителям иностранных компаний.

Напомним, Украину на 49-ом Всемирном экономическом форуме в Давосе представляет делегация во главе с президентом Порошенко. В ее составе — глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, мэр Киева Виталий Кличко, украинский бизнесмен Виктор Пинчук и другие.

С 21 января каждое утро в Украинском доме начинается с оздоровительных тренировок и йоги, которые ведет основательница блога Boho Beautiful и популярный канадский фитнес-тренер, уроженка Украины Юлиана Семенова. Вечером в Украинском доме — вечеринки, на которых гостей угощают блюдами национальной кухни, знакомят с украинской культурой и развлекает этно-джазовая группа из Львова Shockolad. Перед гостями также выступит американский исполнитель хип-хопа, трехкратный обладатель премии Грэмми Жан Вайклеф. Также пройдет показ мод от украинского дизайнера Юлии Магдич.