Четверг, 24 Января 2019 года
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Мэр Бордо призвал участников движения «желтые жилеты» к диалогу

Политика

Четыре тысячи активистов «желтых жилетов» выступили в Бордо 19 января

Мэр Бордо призвал участников движения «желтые жилеты» к диалогу
Thomas Bresson
Желтые жилеты

Бордо, Франция, 24 января 2019, 14:40 — REGNUM  Мэр французского города Бордо Ален Жюппе призвал к диалогу с представителями движения «жёлтые жилеты», которые каждую субботу выходят на манифестацию в его городе, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что мэр города посетовал на «катастрофические последствия» этих событий для имиджа и экономики Бордо.

Сообщается, что в ходе последней акции протеста, в минувшую субботу, в Бордо собралось около четырех тысяч активистов «желтых жилетов».

«Мы должны выйти из этого кризиса», — подчеркнул Ален Жюппе, побуждая жителей Бордо участвовать в «национальных дебатах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу торгово-промышленной палаты города Бордо во Франции, с начала января 2019 года протесты «желтых жилетов» повлияли на деятельность 93% торговцев.

Подробности: «Желтые жилеты» повлияли на деятельность 93% торговцев в Бордо — опрос

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Протесты во Франции
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