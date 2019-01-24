В Кремле рассказали о контактах с США по ситуации в Венесуэле

Москва, , 14:35 — REGNUM Россия в настоящее время не имеет никаких контактов с Соединёнными Штатами по поводу ситуации, которая сложилась в Венесуэле. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что такие контакты не Москвой предпринимаются. Песков также посоветовал с подобными вопросами обращаться в Министерство иностранных дел РФ.

«Нужно в дипломатическое ведомство адресовать вопросы», — подытожил Дмитрий Песков.

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В Кремле считают незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на волне массовых протестов противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо возложил на себя исполнение обязанностей главы государства.

Ряд государств, в частности США, Канада, Аргентина, Бразилия, Грузия, Колумбия, уже признали Гуайдо временным лидером Венесуэлы. При этом Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро.

Кандидат от Единой социалистической партии Венесуэлы Николас Мадуро на состоявшихся в мае 2018 года выборах одержал победу, набрав свыше 67% голосов, его ближайший соперник, лидер оппозиции Анри Фалькон — около 21%. 10 января 2019 года Мадуро принёс присягу и официально вступил в должность главы государства на второй срок — с 2019 по 2025 годы.

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