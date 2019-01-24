Песков оценил влияние кризиса в Венесуэле на рынок нефти

Москва, , 14:29 — REGNUM Оценивать влияние возможного нефтяного эмбарго США в отношении Венесуэлы на мировой рынок этого сырья преждевременно. Об этом заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителю Кремля задали вопрос о последствиях возможного эмбарго США на поставки венесуэльской нефти и о том, какие шаги предпримет в таком случае Россия. Песков назвал такой разговор преждевременным.

Отметим, объемы добычи нефти в Венесуэле сократились до минимальных значений за несколько лет. Снижение продолжается на фоне гиперинфляции, кризисов в экономике и политической сфере. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы остановлены частично или полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва готова оказать дружественной Венесуэле поддержку. Российские власти считают, что в Каракасе происходит попытка узурпации власти, что противоречит международному праву. Легитимным главой государства остается президент Николас Мадуро.

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