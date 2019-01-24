Новый антимусорный закон внесен в Архангельское областное Собрание

Архангельск, , 15:28 — REGNUM Лидеры трёх фракций Архангельского областного Собрания депутатов внесли в региональный парламент совместную законодательную инициативу, призванную защитить экологические интересы Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия».

Документ предлагает дополнить областной закон «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Архангельской области» нормой, закрепляющей следующую региональную особенность обращения с отходами: на территорию Архангельской области допускается ввоз с территорий других субъектов РФ отходов, относящихся исключительно к отходам, подлежащим утилизации (рециклингу, регенерации, рекуперации), без целей их обезвреживания, хранения, захоронения.

Соавторами законопроекта выступили руководители оппозиционных фракций в областном Собрании Ирина Чиркова, Александр Новиков и Сергей Пивков.

Напомним, ранее депутаты фракции «СР» разработали законопроект, запрещающий размещение в Архангельской области отходов из других регионов России. Но законопроект был назван депутатами противоречащим Конституции РФ и по решению парламентариев не был внесен в повестку сессии областного Собрания. С подобными инициативами выходила и ЛДПР, но их законодательная инициатива о запрете на ввоз мусора из других регионов также не прошла досессионный фильтр.

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«Мы снова выходим с «антимусорной» инициативой, поскольку обязаны защищать интересы наших граждан, — заявила руководитель фракции СР Ирина Чиркова. — Приоритетом госполитики в области обращения с отходами на всей территории нашей страны становится максимальное использование вторсырья. Одновременно 89-й ФЗ требует соблюдения условий охраны здоровья человека, поддержания благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. И если федералы дают право субъектам заключать соглашения по трансрегиональному передвижению отходов, то пусть эти отходы движутся напрямую на перерабатывающие предприятия. То есть эти отходы должны быть исключительно вторсырьем».

Авторы законодательной инициативы указали и на то, что запреты на ввоз отходов без цели переработки по-прежнему действуют в Нижегородской области, Москве и некоторых других субъектах РФ.

Новость о внесении законопроекта вызвала неоднозначную реакцию. Одни пользователи соцсети ВКонтакте поддержали инициативу «лайками», другие сочли ее глупостью. Цитируем некоторые из них:

«Зачем вообще допускать ввоз каких-либо отходов из других регионов, что за глупость, своих отходов мало? Или в области появилась уникальная для страны площадка по утилизации отходов?! Поясните, пожалуйста, зачем ввозить в область чужие отходы?»

«Хрен редьки не слаще. Мы против ввоза чужого мусора в любом виде»

«Это поправки тоже обман и самообман наших областных депутатов! Нужен полный запрет ввоза чужих отходов в наш регион! А так привезут к нам всё что угодно! Кто за этим будет следить?»

«Это ЛАЗЕЙКА для ввоза ЛЮБОГО ЧУЖОГО МУСОРА в область и Рикасиху. Невозможно одновременно сидеть на 2-х стульях. Возможно, у вас благие намерения, но не поспоришь с истиной — «благими намерениями выстлана дорога в ад».

Добавим, что в настоящее время в Архангельской области проходит стадию общественного обсуждения новая территориальная схема обращения с отходами, предполагающая строительство 50 объектов соответствующей инфраструктуры. Самым болезненным вопросом в регионе является строительство так называемых экотехнопарков. Планы по строительству одного из них дали старт народному сопротивлению, поскольку выяснилось, что под декламированным использованием современных технологий подразумевается захоронение отходов, в том числе из Москвы. 3 февраля в регионе снова пройдут протестные митинги.

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