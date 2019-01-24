У Путина состоится международный телефонный разговор — Песков

Москва, , 14:18 — REGNUM У российского президента Владимира Путина на 24 января запланирован международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, переговоры состоятся во второй половине дня.

«На вторую половину дня сейчас запланирован международный телефонный разговор», — сказал Песков, добавив, что журналистов проинформируют о его результатах.

Ответить на вопрос, кто будет собеседником российского лидера его пресс-секретарь отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что в Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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