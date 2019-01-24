Билл Клинтон пишет книгу о жизни после Белого дома

Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Бывший президент США Билл Клинтон пишет книгу о своей жизни после ухода с главного поста страны в 2001 году, сообщает The Washington Examiner.

Целью этой книги не является пересмотр итогов выборов 2016 года или прогноз на выборы-2020; гонорар автора неизвестен, также пока не установлены сроки публикации. Это будет пятая книга, написанная Клинтоном за всю его постпрезидентскую жизнь; в паре с автором бестселлеров Джеймсом Паттерсоном он является соавтором художественного романа «Президент отсутствует» (2018), а его автобиография «Моя жизнь» (2001) была продана тиражом более 3 миллионов экземпляров.

Билл Клинтон, будучи был вне овального кабинета в течение почти 20 лет, часто появлялся в предвыборном процессе от имени своей жены, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. По словам экс-президента США, за 20 лет, прошедших после инцидента с Моникой Левински, он так и не принёс ей личных извинений и не собирается этого делать. Он также не сожалеет о том, как именно разрешился скандал с открывшейся интимной связью между ним и практиканткой Белого дома.