Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт без Путина и Медведева

Москва, , 14:14 — REGNUM В 2019 году на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности президент РФ Владимир Путин не приедет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в этом году участие президента в Мюнхенской конференции не запланировано», — уточнил официальный представитель Кремля.

Не примет участие в Мюнхенской конференции и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Приглашение на форум премьер-министр получил, однако быть на конференции Медведев не сможет. Как уточнил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, слова которого приводит РИА Новости, у премьер-министра в это время «запланировано участие в российском инвестиционном форуме в Сочи».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 15 по 17 февраля в столице Баварии. В 2018 году ежегодная международная конференция стартовала 16 февраля. Основной повесткой дня трёхдневной встречи стали вопросы будущего Европы, трансатлантических отношений после избрания Дональда Трампа на должность президента США, а также конфликты на Ближнем Востоке.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года.

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