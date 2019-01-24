Представитель Google подтвердил: Для России Крым – российский

Москва, , 14:13 — REGNUM Полуостров Крым на российских Google-картах отмечен как территория РФ — об этом говорят данные «оперативного расследования», которое провели профильные комитеты Госдумы. Такие же данные подтверждает и официальный представитель Google в РФ. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

В начале пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы проверить информацию о том, что на картах Google территория Крыма не считается российской. В случае, если это правда, спикер Госдумы предложил продумать вариант штрафов для компании за нарушение законов РФ.

«Было дано поручение проверить данные (о том, что Крым на карте Google отмечен территорией Украины). Аппараты комитетов по безопасности и противодействию коррупции и по информационной политике провели такую работу и наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию. На сегодняшний день при заходе с территории РФ Крым показывается российской территорией. Кроме этого, с нами связался официальный представитель компании Google, когда эта информация вышла в СМИ. Он также официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании Google как российская территория, а за рубежом он показывается как спорная территория», — заявил Левин.

В свою очередь, Вячеслав Володин отметил, что депутатам стоит внимательно относится к этому вопросу и не упускать его из поля зрения.

«Мы будем исходить из того, что эти вопросы должны быть на контроле и в поле нашего внимания», — подчеркнул Володин.