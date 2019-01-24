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Макрон поприветствовал «храбрость» противников главы Венесуэлы Мадуро

Политика

Они стремятся к свободе на фоне «нелегитимных» выборов

Париж, 24 января 2019, 14:11 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал 24 января «храбрость сотен тысяч граждан Венесуэлы, которые стремятся к свободе» в условиях «нелегитимной» власти, сообщает французское издание Le Figaro.

С таким заявлением глава Елисейского дворца выступил на своей странице в Twitter.

«После нелегитимных выборов Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа выступает за восстановление демократии», — подчеркнул он.

«Я приветствую храбрость сотен тысяч граждан Венесуэлы, которые стремятся к свободе», — добавил французский президент.

Напомним, ранее 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что он берет на себя полномочия исполняющего обязанности президента страны. Действующий президент Николас Мадуро обвинил в обострении США, разорвав с ними дипломатические связи.

Отметим также, что с ноября 2018 года во Франции продолжаются массовые акции протеста «желтых жилетов». Демонстранты, недовольные ростом цен на топливо, потребовали от Эммануэля Макрона уйти в отставку.

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Политический кризис в Венесуэле
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