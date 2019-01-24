Создан информационный Институт при минобороны Узбекистана

Ташкент, , 13:56 — REGNUM Военный институт министерства обороны для подготовки офицерских кадров в области информационно-коммуникационных технологий и связи создан в Узбекистане, сообщает Газета.уз.

Институт создан на базе специального факультета Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), данный вуз является первым подобным в в структуре Минобороны.

«Вуз будет осуществлять двухгодичную подготовку офицерских кадров тактического звена по шести специальностям: командно-инженерная тактическая войск связи; командно-инженерная тактическая специальной связи и защиты государственных секретов; командно-инженерная тактическая информационных систем и технологий;командно-инженерная тактическая радиоэлектронной разведки и борьбы; командно-инженерная тактическая радиотехнических войск противовоздушной обороны;командно инженерная тактическая зенитно-ракетных войск противовоздушной обороны», говорится в публикации.

Как сообщает издание, прежде высшее военное образование можно было получить на спецфакультете ТУИТ и военно-медицинском факультете при Ташкентской медицинской академии, действующих в структуре Министерства высшего и среднего специального образования, а также в Высшем военном таможенном институте Государственного таможенного комитета.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, высшее военное образование в Узбекистане также можно получить в военных училищах — Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, Ташкентское высшее военно-техническое училище МВД республики. Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Ташкентское высшее танковое командное училище.