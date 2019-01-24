В Таиланде впервые после переворота состояться выборы — СМИ

Бангкок, , 14:05 — REGNUM Власти Таиланда проведут парламентские выборы, впервые после военного переворота, произошедшего в 2014 году, сообщает 24 января Anadolu Ajansi.

Решение приняла избирательная комиссия страны после того, как соответствующий указ издал король Таиланда Маха Вачиралонгкорн. Голосование состоится 24 марта 2019 года.

«Королевский указ уже опубликован. Я прошу вас его уважать и принять участие в выборах ради мира в стране», — заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

Напомним, выборы в Таиланде не проводились с тех пор, как в стране был совершен государственный переворот, произошедший в 2014 году. Голосование откладывалось четыре раза.

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