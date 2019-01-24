Порошенко призвал Россию вернуться к ситуации хотя бы 2013 года

Киев, , 13:51 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко упрекнул некоторых украинских политиков за популизм в вопросах Донбасса и отношений с Россией. Соответствующее заявление Порошенко сделал 24 января в «Украинском доме» в Давосе.

«Многие не сделали выводы и говорят, что мир в Украине просто там — за углом. Это еще одно популистское обещание. Просто достаточно постучать в дверь Путину, попросить мира и сразу будет мир. Плохая новость — за углом не мир, там агрессор. И мы должны быть готовы вместе ответить агрессору», — сказал Порошенко.

Он считает, что ключ от мира находится в Москве и призвал Кремль вернуться к ситуации 2013 года.

«Мы можем принести мир если Россия сможет вернуться к ситуации хотя бы 2013 года. Ключ к миру не в Киеве и даже не в Брюсселе и Вашингтоне. Мы бы могли мечтать об этом, но, к сожалению, это не так. Ключ к миру в Москве. И мы должны использовать любой механизм и инструмент, который у нас есть, чтобы посадить Путина за стол переговоров, как мы это сделали в 2014—2015 гг., когда подписывали минские соглашения», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Порошенко заявил, что Киев не согласится с требованиями Кремля и не предоставит Донбассу федеративный или специальный статус.

«Всем должно быть четко понятно — Украина является унитарным государством, с одним государственным языком — так записано в украинской Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина», — сказал Порошенко.

Напомним, 23 января начался двухдневный рабочий визит президента Порошенко в Швейцарию в рамках участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме. Глава украинского государства провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также китайской делегацией.