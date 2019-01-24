Четверг, 24 Января 2019 года
13:46:58 МСК

Лукашенко выступил против фейковых новостей в СМИ

Политика

«Мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ»

Минск, 24 января 2019, 13:46 — REGNUM  Минск выступает против фейковых новостей в средствах массовой информации, заявил 24 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня к этому готово руководство России, — заявил белорусский лидер во время выступления, посвященного готовности Минска сотрудничать с Москвой. — Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ».

Так Лукашенко прокомментировал сообщения СМИ о том, что в Минске якобы граждане Белоруссии избили граждан России. Когда стали разбираться, отметил глава государства, выяснилось, что «два дурака белоруса столкнулись и подрались», а на центральные СМИ «взяли и выкатили, что якобы кто-то побил русского человека».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Ipsos Public Affairs, более половины людей во всем мире считают, что смогут распознать фейковую новость. В этом уверены 63% респондентов, при этом 41% считают, что их сограждане не смогут определить фейковую новость. В России 58% заявили, что смогут определить фейк, тогда как 49% сомневаются, что это возможно.

Читайте также: Лукашенко назвал самое действенное оружие современности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить