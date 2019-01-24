Жена сына Трампа о «шатдауне»: «Президент пытается найти хорошее решение»

Вашингтон, , 13:55 — REGNUM «Шатдаун» — это, конечно, несправедливо, но происходящее больше, чем любой человек. Так считает Лара Трамп, жена старшего сына Дональда Трампа — Эрика. Об этом она заявила в интервью телеканалу Bold, видео размещено в твиттер-аккаунте телеканала.

Пока 800 000 госслужащих и их семьи готовятся пропустить вторую зарплату, а «шатдаун» по длительности перешагнул месячную отметку, Лара Трамп советует тем, на кого повлияло это событие, оставаться сильными.

«Послушайте, это несправедливо по отношению к вам, и мы все это понимаем, — заявила она. — Но это намного больше, чем любой человек. Да, это немного больно, но это — для будущего нашей страны. Их дети, их внуки и поколения после них будут благодарны им за приносимую сейчас жертву. Я знаю, что это трудно. Я знаю, что у них есть счета, которые нужно оплатить, у них есть ипотека, у них есть арендная плата, но каждый день президент пытается найти хорошее решение. Реальность такова, наша миграционная проблема длилась слишком долго и оставалась без внимания. Если мы ничего не сделаем прямо сейчас, она никогда не будет решена. Это наша единственная возможность».

Как сообщало ИА REGNUM, демократы в Палате представителей готовят предложение о финансировании пограничной стены; компромисс заключается в том, что сумма, которая будет предложена на пограничную безопасность, будет такой же, как просит Трамп ($5,7 мрд) — или даже выше, но будет предоставлена не на физическую стену, а на улучшение уже существующих структур, обеспечивающих безопасность границы.