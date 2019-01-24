Париж не планирует вступать в «войну слов» с Италией — министр Франции

Париж, , 13:58 — REGNUM Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо прокомментировала отношения Франции и Италии, заявив, что Париж «не участвует в конкурсе, кто глупее», сообщает Le Figaro.

По словам Натали Луазо, Париж не собирается вступать в «войну слов» или ответных мер.

«Когда слова чрезмерны как по тону, так и по количеству, они становятся незначительными», — продолжила она, добавив: «У нас много дел с Италией. Мы хотим продолжать работать».

«Позволяет ли сейчас политический климат осуществить все министерские встречи, как будто ничего не случилось? Я совершу визит в Италию, когда климат будет поспокойнее», — предупредила министр.

Ранее в МИД Франции сообщили, что «необоснованные заявления итальянских властей в адрес президента Франции следует читать в контексте внутренней политики Италии», поскольку «они неприемлемы».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул «историческую дружбу» своей страны с Францией, которая остается сильной и твердой, несмотря на различные политические дискуссии.

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