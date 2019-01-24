Четверг, 24 Января 2019 года
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Пришло время начать международное расследование дела Хашогги – МИД Турции

Политика

Соответствующие материалы будут направлены в ООН в ближайшее время

Анкара, 24 января 2019, 13:38 — REGNUM  Пришло время провести международное расследование убийства оппозиционного властям Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, заявил 24 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в интервью турецким СМИ, подчеркнув, что соответствующие материалы будет переданы специальному докладчику ООН по вопросу о внесудебных, суммарных или произвольных казнях Агнес Калламард в ходе его визита, который состоится на следующей неделе.

Напомним, несмотря на первоначальную волну критику в адрес Эр-Рияда в связи с убийством оппозиционного журналиста, против Саудовской Аравии так и не были введены никакие санкции. Более того, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, министр экономики страны Мухаммад Аль-Тувайджри подчеркнул, что деловые отношения с королевством поддерживаются в нормальном режиме.

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