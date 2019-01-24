Москва предостерегла США от реализации силового сценария в Венесуэле

Москва, , 13:37 — REGNUM Россия предостерегает Соединённые Штаты от военного вмешательства в дела Венесуэлы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, который мы наблюдаем в регионе Латинской Америки», — сказал Рябков в интервью журналу «Межуднародная жизнь».

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в стране вечером 22 января. Они прошли в Каракасе и других городах Венесуэлы. Жертвами столкновений стали по меньшей мере два человека, десятки митингующих были задержаны полицией.

На фоне этих событий 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. В качестве президента Венесуэлы его признали США, ЕС, Грузия и латиноамериканские страны из «группы Лима».

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