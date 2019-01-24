МИД РФ: Россия готова поддержать Бразилию в рамках БРИКС

Москва, , 13:31 — REGNUM Москва готова оказать всемерное содействие Бразилии для того, чтобы председательство страны в БРИКС было успешным. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Рассчитываю, что наступивший год бразильского председательства в БРИКС пройдет успешно», — подчеркнул российский дипломат.

Также Рябков отметил, что объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в последнее десятилетие обрело внутреннюю устойчивость и динамику по ряду направлений.

«Готовы оказывать всемерное содействие бразильским коллегам», — добавил замглавы российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что лидеры стран БРИКС на саммите G20 в Буэнос-Айресе приняли совместное заявление о неприемлемости односторонних санкций и протекционизма.

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