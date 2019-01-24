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Министр иностранных дел Индии: в отличие от Китая население Индии молодеет

Политика

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж высказалась о демографической ситуации в стране

Нью-Дели, 24 января 2019, 14:33 — REGNUM  «Население Японии, США и Китая стареет, в то время как население Индии становится моложе, что дает нам преимущество и поможет построить новую молодую Индию к 2022 году», — заявила журналистам министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

«К 2022 году треть их населения будет старше 65 лет, в то время как мы будем иметь самую большую в мире армию экономически активного населения», — добавила министр.

По информации индийского новостного агентства «Джагран, политик отметила, что к 2020 году средний возраст в Индии составит 29 лет.

Она также особо выделила, что, страна имеет самую большую диаспору в мире, а также сталкивается с проблемой миграции высококвалифицированных специалистов. По мнению министра, повышение инвестиционной привлекательности страны и снятие различных экономических ограничений может послужить решением для нее.

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Зарубежная хроника
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