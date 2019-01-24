Стал известен формат минуты молчания в День снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Минуту молчания в память о погибших в годы блокады Ленинграда 27 января 2019 года, в ходе военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, объявит командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв. Об этом сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе ЗВО.

«После объезда парадного строя военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона и их поздравления с годовщиной полного освобождения от фашистской блокады генерал-полковник Александр Журавлёв обратится к войскам. Минута молчания пройдёт под звук метронома», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, решение объявить минуту молчания принято по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и в соответствии с пожеланиями ветеранов и блокадников.

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Военный парад по случаю 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады состоится 27 января, в нём примут участие военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов Минобороны РФ, представители других силовых ведомств. Будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники. Сегодня в Петербурге прошла генеральная репетиция парада.

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