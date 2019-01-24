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Москва поддерживает переговоры США и КНДР — МИД РФ

Политика

Россия желает успеха этим усилиям

Москва, 24 января 2019, 13:25 — REGNUM  Россия поддерживает переговоры Соединенных Штатов и КНДР, заявил 24 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы желаем успеха этим усилиям и мы стараемся внести в них серьезный вклад материальный, концептуальный через контакты со всеми сторонами», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, вторую встречу лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына стороны планируют провести, как отмечали в Белом доме, в конце февраля. В качестве места для второго американо-северокорейского саммита называют ряд городов Вьетнама.

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