Москва поддерживает переговоры США и КНДР — МИД РФ

Москва, , 13:25 — REGNUM Россия поддерживает переговоры Соединенных Штатов и КНДР, заявил 24 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы желаем успеха этим усилиям и мы стараемся внести в них серьезный вклад материальный, концептуальный через контакты со всеми сторонами», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, вторую встречу лидеров США Дональда Трампа и Северной Кореи Ким Чен Ына стороны планируют провести, как отмечали в Белом доме, в конце февраля. В качестве места для второго американо-северокорейского саммита называют ряд городов Вьетнама.

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