Правительство Южной Кореи окажет поддержку строительным компаниям

Сеул, , 14:25 — REGNUM Правительство Республики Корея окажет финансовую поддержку отечественным строительным компаниям, которые ведут свою деятельность за рубежом. Подобные меры необходимы для стимулирования экспорта и экономики в целом на фоне замедления её темпов роста, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министра финансов Хон Нам Ки.Из-за торможения экономики в Китае, крупнейшем внешнеторговом партнере Южной Кореи, страдает её экспорт, который за первые недели января сократился уже на 14,6% в годовом выражении. Говоря о конкретных мерах поддержки, министр заявил, что правительство обеспечит заказами строительные компании, предоставив для застройки государственные земли. Так, например, в деловом районе Ёыйдо в Сеуле будет построено 22 тысячи новых домов и объектов инфраструктуры, и на эти цели до 2028 года будет выделено 14,8 миллиардов долларов. Уже к июню правительство направит 5 млрд долларов на подготовку площадки для строительства. Кроме того, компании смогут получить необходимые разрешения по упрощенной процедуре и будут избавлены от большого числа бюрократических сложностей.