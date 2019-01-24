ООН разрешила проведение гуманитарных операций в Северной Корее

Пхеньян, , 13:56 — REGNUM 23 января Совет Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима в отношении КНДР для проведения гуманитарных операций. Таким образом, были удовлетворены многочисленные запросы благотворительных организаций, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее в комитет по санкциям против КНДР обратились UNICEF, Eugene Bell Foundation, Christian Friends of Korea и First Steps Health Society. Исключения из санкций позволяют ввозить в Северную Корею предметы и материалы, необходимые для проведения гуманитарных операций: вакцины от гриппа, лекарства против туберкулеза и малярии, микрофоны, громкоговорители, а также компьютеры и телевизоры для использования в больницах и 9 машин скорой помощи. Общая согласованная стоимость всего объёма поставок для UNICEF составляет 520 тысяч долларов, а аналогичный порог для других организаций не разглашается. Исключения из санкций действуют в течение 6 месяцев.

Отмечается, что гуманитарная поддержка КНДР в виде проведения различных мероприятий не запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН, однако ограничен ввоз любых материалов, необходимых для оказания помощи.