Инструмент для «раскулачивания»: мнение о горизонтальном субсидировании

Москва, , 13:23 — REGNUM Инициатива правительства России о горизонтальном субсидировании будет иметь более широкие последствия, чем заявленные цели в проекте закона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

«На самом деле закон проталкивали под мусорную реформу, чтобы, допустим, Москва, могла дать деньги другому субъекту и построить там свалку своего мусора, красиво обозвав это проектом «экотехнопарка», — считает депутат.

При этом по мнению народного избранника, последствия принятия закона о горизонтальном субсидировании будут шире.

«Учитывая экономическую ситуацию в регионах, не удивлюсь, что завтра этот инструмент будет использоваться для «раскулачивания» более экономически стабильных регионов в пользу бедных», — считает Дмитрий Ионин.

Напомним, что ранее депутаты Госдумы большинством голосов в первом чтении приняли проект закона о так называемом горизонтальном субсидировании, когда финансовая помощь в виде субсидий оказывается из казны одного региона России бюджету другого. Законопроект был разработан и предложен на рассмотрение депутатам правительством Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил в поддержку правительственной инициативы. По его мнению, закон даёт новые возможности и окажет влияние на развитие городских агломераций в России.

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