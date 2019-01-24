Южная Корея — третий крупнейший импортёр в мире американского вооружения

Сеул, , 13:37 — REGNUM Южная Корея закупила у США вооружений на сумму в 6,73 млрд долларов в период с 2008 по 2017 год и стала третьим в мире крупнейшим покупателем американского вооружения. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад 2018 Global Defense Market Yearbook.

На первом месте расположилась Саудовская Аравия, потратившая на закупку вооружения из США 10,63 млрд долларов, на втором — Австралия с 7,27 млрд, а на четвёртом — ОАЭ с 6,7 млрд. В то же время, Япония, которая является ключевым союзником США в Азии, находится лишь на седьмом месте с затратами в 3,75 млрд.

В последние годы основные средства Сеул направил на приобретение 40 самолетов F-35A и морских самолетов-разведчиков Boeing P-8 Poseidon. При этом, иногда вооружение поставляется бесплатно, но остаётся собственностью США. Например, в Южной Корее размещены комплексы ПРО THAAD и системы ПВО Patriot, которые США предоставили по собственной инициативе в рамках защиты своих геополитических интересов.