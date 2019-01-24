Оппозиция в Южной Корее предлагает расширить состав парламента

Сеул, , 16:00 — REGNUM Несколько оппозиционных партий Республики Корея предложили увеличить количество мест в Национальной ассамблее — парламенте на 30 мест. Изменения могут быть внесены в рамках реформы избирательной системы и изменения смешанного принципа формирования парламента, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В частности, с подобной инициативой выступили депутаты партий «Парын Мирэ», «За мир и демократию» и «Справедливость». Они предлагают расширить состав парламента с нынешних 300 человек до 330, чтобы создать более равные условия для представительства различных политических сил. Также парламентарии выступают против существующей смешанной системы, где бóльшая часть депутатов избирается по одномандатным округам и лишь небольшая доля — пропорционально. Предлагается изменить соотношение в пользу пропорциональной системы, чтобы количество мест партии в парламенте зависело от количества набранных ею голосов.

Правящая Демократическая партия и главная оппозиционная Либеральная партия выступили против увеличения количества мест в Национальной ассамблее, но поддержали инициативу об изменении избирательной системы.