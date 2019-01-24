США требуют от Южной Кореи $1,2 млрд на содержание военного контингента

Сеул, , 13:17 — REGNUM Правительство США требует от Республики Корея повысить расходы на содержание американского контингента на 41%. Таким образом, сумма может возрасти до 1,2 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кроме того, американская сторона настаивает на заключении одногодичного контракта, что позволит чаще менять условия пребывания воинского контингента, а Южная Корея требует трёх или пятилетнего соглашения. Страны никак не могут прийти к решению по данному вопросу: в 2018 году было проведено 10 раундов переговоров, но все они закончились неудачей. На данный момент США и Южная Корея совместно несут расходы на пребывание американских войск, однако Вашингтон недоволен объемом выделяемых Сеулом средств: в 2018 году эта сумма составила 850 миллионов долларов, согласно условиям пятилетнего контракта, заключённого ещё в 2014 году.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что за оборону своих союзников платят в основном американские налогоплательщики. В то же время, и южнокорейские граждане не горят желанием платить из своего кармана больше за содержание иностранных войск. Контракт истекает уже в 2019 году, поэтому сторонам необходимо прийти к консенсусу, а пока же позиции различаются слишком сильно.