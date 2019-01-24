Жириновский: США обкатали на Венесуэле схему смены власти в бывшем СССР

Москва, , 13:12 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский видит опасности для бывшего СССР в новой схеме США, обкатанной в Венесуэле, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

«На Венесуэле они прокатали — без единого выстрела. Это готовая схема, чтобы по всему бывшему СССР бескровным путем снести действующую власть, а потом кромсать страну», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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