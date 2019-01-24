«Желтые жилеты» намерены баллотироваться на выборах в Европарламент — СМИ

Париж, , 13:17 — REGNUM Представители движения «желтые жилеты» объявили о своем намерении баллотироваться на выборах в Европарламент, сообщает Le Figaro.

Известно, что активисты движения «желтые жилеты» намерены сформировать полный список кандидатов к середине февраля 2019 года, учитывая, что выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года.

«Мы хотим пройти официальную регистрацию в середине февраля», — заявил Аик Шанинян, представитель «желтых жилетов», заверив, что кандидатом в списке может стать любой гражданин.

В настоящее время движением «желтые жилеты» уже подготовлен список из десяти имен. Все кандидаты в нем имеют различные профессии. Список возглавляет Ингрид Левавассер, 31-летняя воспитательница, проживающая в департаменте Эр.

Согласно опросу социологической службы Elabe, опубликованному 23 января 2019 года, список «желтых жилетов» занял третье место, получив 13% голосов. Первое место занял список кандидатов от партии «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона. На втором — «Нацинальное объединение» Марин Ле Пен.

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