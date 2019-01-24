Правительство Пакистана представило новый «мини-бюджет»

Исламабад, , 14:34 — REGNUM Министр финансов Пакистана Асад Умар представил в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента) проект нового «мини-бюджета», рассчитанного на корректировку основного бюджета страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, под возгласы недовольства оппозиционных парламентариев Асад Умар рассказал, что уже третий по счету в этом финансовом году «мини-бюджет» должен помочь народу Пакистана в непростой ситуации.

Основные черты нового «бюджета»: снижение или отмена ввозных пошлин на ряд важных для страны товаров, таких как дизельные двигатели для нужд сельского хозяйства, а также облегчение налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Так, продолжится ежегодное снижение налога на прибыль корпораций на 1%, а на малый бизнес и сельскохозяйственные предприятия — с 39% до 20%. Практически устранены все экспортные пошлины на сырьё, что должно стимулировать экспорт.

«Новинка» бюджета — автоматически возобновляемый беспроцентный кредит для малого и среднего бизнеса, который должен стимулировать деловую активность в стране. Кроме того, важным элементом нового «мини-бюджета» является упрощение ускоренной амортизации.