Четверг, 24 Января 2019 года
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Правительство Пакистана представило новый «мини-бюджет»

Политика

В бюджете предусмотрены налоговые послабления и новые финансовые инструменты

Исламабад, 24 января 2019, 14:34 — REGNUM  Министр финансов Пакистана Асад Умар представил в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента) проект нового «мини-бюджета», рассчитанного на корректировку основного бюджета страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, под возгласы недовольства оппозиционных парламентариев Асад Умар рассказал, что уже третий по счету в этом финансовом году «мини-бюджет» должен помочь народу Пакистана в непростой ситуации.

Основные черты нового «бюджета»: снижение или отмена ввозных пошлин на ряд важных для страны товаров, таких как дизельные двигатели для нужд сельского хозяйства, а также облегчение налогового бремени для малого и среднего бизнеса. Так, продолжится ежегодное снижение налога на прибыль корпораций на 1%, а на малый бизнес и сельскохозяйственные предприятия — с 39% до 20%. Практически устранены все экспортные пошлины на сырьё, что должно стимулировать экспорт.

«Новинка» бюджета — автоматически возобновляемый беспроцентный кредит для малого и среднего бизнеса, который должен стимулировать деловую активность в стране. Кроме того, важным элементом нового «мини-бюджета» является упрощение ускоренной амортизации.

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Зарубежная хроника
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