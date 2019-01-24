Лидер оппозиции Пакистана: премьер должен уйти из-за Сахивалского убийства

Исламабад, , 13:08 — REGNUM В Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) состоялось обсуждение Сахивалского расстрела.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, председатель оппозиционной партии «Пакистанская Мусульманская лига (Наваз)» и брат бывшего премьер-министра Шехбаз Шариф заявил, что правительство не выполнило своё обещание опубликовать результаты расследования в течение 72 часов после инцидента. По мнению оппозиционера, властям следует объясниться за своё молчание и нежелание опубликовать материалы дела. В конце своего выступления Шехбаз Шариф потребовал, чтобы премьер-министр Имран Хан и глава правительства Панджаба Усман Буздар ушли в отставку.

19 января на трассе возле города Сахивал сотрудники антитеррористической службы расстреляли автомобиль, предположив, что в нем едут террористы. Глава семейства, его супруга и их 13-летняя дочь были убиты на месте.