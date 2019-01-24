Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Пабло Бельтрана

Богота, , 13:20 — REGNUM 23 января Интерпол выпустил уведомление с красным «углом» в отношении главы переговорной делегации леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения Колумбии» (АНО) и одного из её руководителей — Пабло Бельтрана.

«Красный угол» выпускается в отношении наиболее опасных преступников, разыскиваемых по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи (экстрадиции или депортации). В ряде стран такое уведомление даёт властям право на задержание соответствующего лица до решения вопроса о его выдаче.

Как сообщило колумбийское агентство Publimetro Colombia со ссылкой на Интерпол, Бельтран разыскивается за совершение похищения с отягчающими обстоятельствами, кражи и убийства с отягчающими обстоятельствами.

Уведомление Интерпола обеспечило законную силу решению правительства Ивана Дуке возобновить уголовное преследование участников мирных переговоров со стороны АНО с целью их ареста. Об этом решении Дуке заявил 18 января в связи с терактом у полицейской академии в Боготе.