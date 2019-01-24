Жириновский рассказал о будущем Гуайдо

Москва, , 13:00 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский происходящее в Венесуэле назвал новой формой «оранжевой революции», передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

«Происходящее в Венесуэле — это попытка свержения действующего президента Николаса Мадуро, новая форма «оранжевой революции», — указал Жириновский.

На митинге выступил бывший депутат Хуан Гуайдо и объявил себя сначала лидером оппозиции, а потом и новым президентом, никто на это и внимания бы не обратил, но тут же, через несколько минут США объявляют, что признают его, напоминает депутат Госдумы.

«Если у нас завтра кто-нибудь на митинге на Пушкинской площади тоже себя объявит президентом — Трамп и его признает что ли? А самое главное, что этого Гуайдо потом выкинут, как изжеванную резину. Авторам этого переворота сейчас главное любыми способами убрать Мадуро», — считает он.

Жириновский также указал на то, что власть в стране вполне может меняться мирно и законно.

«В Армении оппозиция сплотилась и абсолютно мирно, без жертв добилась новых выборов, и власть сменилась законным путем», — напомнил Жириновский.

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