Четверг, 24 Января 2019 года
13:00:30 МСК

«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Политика

Часть интернет-аудитории обвинила присутствовавшую на фото супругу украинского лидера в том, что она не следит за мужем

Киев, 24 января 2019, 12:58 — REGNUM  Пользователи сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который, фотографируясь со спикером израильского парламента Юлием Эдельштейном, забыл поправить пиджак. Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».

Другие представители сетевого сообщества предположили, что Порошенко «покусал Саакашвили», который часто появлялся на публике в неряшливом виде. Часть интернет-аудитории обвинила присутствовавшую на фото супругу украинского лидера в том, что она не следит за мужем.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что иерусалимский патриарх Феофил III отказался встречаться с прибывшим в Израиль президентом Украины Петром Порошенко.

Читайте также: Иерусалимский патриарх не стал встречаться с Порошенко

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко встретился с президентом Израиля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить