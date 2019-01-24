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Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрывает дипотношения с США

Политика

«Я даю дипломатическому корпусу США 72 часа на то, чтобы он покинул страну», — заявил Мадуро

Каракас, 24 января 2019, 12:59 — REGNUM  Вечером 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Причиной разрыва стало признание США в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя таковым днём ранее и даже устроившего себе импровизированную инаугурацию в центре Каракаса.

«Я даю дипломатическому корпусу США 72 часа на то, чтобы он покинул страну», — объявил глава Венесуэлы своим сторонникам, собравшимся у президентской резиденции Мирафлорес.

Как сообщило венесуэльское агентство El Nacional, Мадуро сообщил, что ему позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил свою поддержку.

Мадуро обвинил США в организации операции по установлению в Венесуэле марионеточного правительства, которое принесёт страну в жертву интересов транснациональных корпораций.

«Вы хотите получить нефть, газ и золото. Вот вам наш ответ: эти богатства принадлежат не вам, они принадлежат народу Венесуэлы, и так будет всегда», — заявил президент.

23 января председатель оппозиционного парламента — Национальной ассамблеи Венесуэлы — Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, Организация американских государств, Аргентина и некоторые другие государства.

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Зарубежная хроника
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