В Малайзии выбрали нового султана

Куала-Лумпур, , 13:02 — REGNUM Члены королевской семьи Малайзии выбрали нового монарха, сообщает 24 января Anadolu Ajansi.

В судьбоносном решении приняли участие десять особ монаршей крови, который выбрали султаном Абдуллу, происходящего из штата Паханг, где он является наследственным правителем. Он будет исполнять обязанности короля в течение пяти лет.

Напомним, 6 января 2019 года бывший король Мухаммед V отрекся от престола, что стало прецедентом в истории Малайзии. Причиной подобного решения стала любовь к «королеве красоты» из России, на которой он решил жениться.

Малайзия является конституционной монархией, где султан исполняет церемониальные функции, а политикой занимается правительство во главе с премьер-министром государства.

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