Порошенко считает, что Тимошенко и Бойко «превратят Украину в Венесуэлу»

Киев, , 12:56 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко призвал украинских политиков воздержаться от популистских обещанийввести фиксированные цены на определенные товары, чтобы не повторять опыт Венесуэлы. Соответствующее заявление Порошенко сделал 24 января в «Украинском доме» в Давосе.

«Именно сейчас для нас есть очень большая опасность популизма. Те, кто не понимает, что значит заявлять, что у нас будет фиксированная цена на определенные товары для людей, ниже рыночной. Это Чавес и Мадуро делали в Венесуэле. Уровень жизни этих людей вы можете увидеть по телевидению. Миллионы людей сказали: «Нет Мадуро, нет популизму», — сказал Порошенко.

По его словам, европейский внешнеполитический курс Украины должен быть «необратимым, чтобы не допустить возвращения назад — к России».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января начался двухдневный рабочий визит президента Порошенко в Швейцарию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме. Глава украинского государства провел встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришом, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также китайской делегацией.

Напомним, на Украине лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко и сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обещают в двое снизить цены на газ для населения и промышленности в случае победы на президентских выборах 2019 года.