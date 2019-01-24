Внучка Индиры Ганди возглавит оппозиционную партию в ключевом регионе Индии

Нью-Дели, , 16:49 — REGNUM Накануне всеобщих парламентских выборов в Индии еще один выходец из семьи Неру-Ганди вступил в ряды лидеров «Индийского национального конгресса» (ИНК) — ведущей оппозиционной партии страны. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», 23 января Приянка Ганди Вадра получила должность генерального секретаря ИНК и возглавит партию в восточном Уттар-Прадеше.

Приянка Ганди Вадра является потомком первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру и сестрой нынешнего председателя ИНК Рахула Ганди. Она пользуется большой популярностью среди населения благодаря своим красноречию и обаянию, а также внешней схожести со своей бабушкой — Индирой Ганди. Приянка Ганди Вадра вела агитационные кампании «Индийского национального конгресса» в штате Уттар-Прадеш с 1999 года, однако до настоящего времени не занимала никаких официальных постов.

Восточный Уттар-Прадеш является одним из ключевых регионов Индии с политической точки зрения. Именно здесь находятся избирательные «вотчины» лидеров «Индийского национального конгресса» — Рахула и Сони Ганди, которые представляют в нижней палате парламента Индии округа Аметхи и Рай-Барели. Более того, восточный Уттар-Прадеш является опорой основного политического оппонента ИНК — правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП). Избирательные округа премьер-министра Нарендры Моди и главного министра Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатха — Варанаси и Горакхпур — также расположены в восточном Уттар-Прадеше.

Напомним, что накануне грядущих парламентских выборов лидеры других ключевых оппозиционных партий — «Самаджвади парти» (СП) и «Бахуджан самадж парти» (БСП) — заключили союз. ‏Таким образом, «Индийскому национальному конгрессу» придется рассчитывать лишь на собственные силы в борьбе против БДП и альянса БСП-СП.

Густонаселенный Уттар-Прадеш представлен в нижней палате парламента Индии максимальным числом депутатов — 80. Напомним, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.