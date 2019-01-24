Индия задержала еще 30 мусульман рохинджа неподалеку от границы с Бангладеш

Нью-Дели, , 16:36 — REGNUM Полиция Индии задержала 30 беженцев рохинджа неподалеку от границы с Бангладеш. Об этом сообщило индийское новостное издание «Удайпур киран».

Представитель полиции приграничного штата Ассам Бханупад Чакраборти сообщил, что группа из 30 беженцев рохинджа была задержана в автобусе, следовавшем из Агарталы в Гувахати, в ходе специальной операции полиции. Среди задержанных находятся 9 мужчин, 9 женщин и 12 детей. Представители полиции штата Ассам считают, что беженцы попали на территорию Индии нелегально из Бангладеш. В настоящий момент задержанные арестованы, ведется расследование обстоятельств их проникновения на территорию страны.

На протяжении нескольких дней полиция северо-восточных штатов Индии ведет специальные операции по поиску нелегальных мигрантов из числа беженцев рохинджа. Напомним, что 18 января 31 беженец рохинджа был задержан при попытке незаконно пересечь индийско-бангладешскую границу. Задержанные были вынуждены провести несколько дней под открытым небом на нейтральной полосе, после чего 22 января они были арестованы полицией Индии.