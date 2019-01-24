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Китай подтвердил совещание «ядерной пятерки» в Пекине

Политика

В переговорах будут участвовать замглавы МИД Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон

Пекин, 24 января 2019, 12:49 — REGNUM  Встреча представителей стран «ядерной пятерки» состоится в Пекине 30 января. Это подтвердила 24 января на брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Совещание пяти ядерных держав действительно пройдет в Пекине 30 января, заявила дипломат. Участники обсудят вопросы ядерного разоружения, нераспространения оружия и применения ядерных технологий в мирных целях.

Ранее глава МИД России Мария Захарова сообщила, что в переговорах будут участвовать замглавы МИД Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Ядерной пятеркой» именуют неформальное объединение стран с ядерным оружием. Это Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

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Ядерное оружие
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