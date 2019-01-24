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Порошенко: Украине угрожает «предвыборный популизм»

Политика

Политик намекнул на обещания своих оппонентов

Давос, Швейцария, 24 января 2019, 12:48 — REGNUM  Украине угрожает «предвыборный популизм». Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко в Давосе.

«Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хотят понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определённый продукт для людей — это то, что Чавес (Уго Чавес) и Мадуро (Николас Мадуро) делали в Каракасе, Венесуэла», — считает Порошенко, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

По его мнению, события в Венесуэле означают протест народа против «безответственных политиков». Порошенко отметил, что хочет построить на Украине западную экономику, основанную на малых и средних предприятиях.

Напомним, одним из обещаний кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко является снижение вдвое цены на газ для населения, в то время как правительство Украины планирует в 2019 году дважды повысить тарифы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле идёт государственный переворот. Оппозиционный политик Хуан Гуайдо попытался сместить законно избранного президента страны Николаса Мадуро, объявив себя президентом Венесуэлы. Нового «главу» Венесуэлы признали США, Канада и ряд других стран.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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