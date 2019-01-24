В Индии проходят военные учения «Sea Vigil-2019» с участием 139 кораблей

Нью-Дели, , 13:13 — REGNUM В Индии проходят крупнейшие за историю страны береговые учения под названием «Sea Vigil-2019». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», в учениях примут участие военно-морские силы Индии, силы береговой охраны, а также береговые подразделения всех остальных видов и родов войск.

Заместитель начальника штаба ВМС Индии вице-адмирал Ашок Кумар заявил, что двухдневные учения «Sea Vigil-2019» пройдут по всему побережью Индии протяженностью в 7 517 км. В подготовке и проведении учений были задействованы местные органы власти девяти штатов и четырех союзных территорий. Вице-адмирал Ашок Кумар подчеркнул, что основной целью учений является оценка результативности шагов, предпринятых после террористической атаки на Мумбаи 26 ноября 2008 года. В ходе «Sea Vigil-2019» будет произведен анализ оперативной, технической и логистической готовности Индии отразить новые нападения на прибрежные районы страны.

Замначальника штаба ВМС Индии также отметил, что данные береговые учения являются беспрецедентными по количеству задействованной кораблей и военной техники. В «Sea Vigil-2019» принимают участие экипажи 139 кораблей ВМС и береговой охраны, 35 военных самолетов, а также вертолеты и дроны, патрульные катера. Военное руководство страны сможет оценить работу 36 новых радиолокационных станций (РЛС), построенных для быстрого обнаружения вторжений в территориальные воды Индии. Вице-адмирал Ашок Кумар также сообщил, что в ближайшее время планируется построить еще 38 новых РЛС. Всего на модернизацию сети радиолокационных станций выделено 196 миллионов долларов.