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Индия и Япония начали совместные учения по борьбе со стихийными бедствиями

Политика

В ходе учений руководство подразделениями обеих стран осуществляет командующий силами береговой охраны Индии Раджендра Сингх

Нью-Дели, 24 января 2019, 14:15 — REGNUM  23 января силы береговой охраны Индии и Японии начали совместные учения по борьбе со стихийными бедствиями и ведению поисковых операций. По сообщению индийского новостного издания «Rakshak news», учения проходят к югу от японского портового города Йокогама.

В ходе учений руководство подразделениями обеих стран осуществляет командующий силами береговой охраны Индии Раджендра Сингх. Глава управления береговой охраны Японии Сюити Иванами ведет мониторинг учений. Основным индийским кораблем, задействованным в учениях, стал ICGS Shaunak, один из самых больших кораблей в распоряжении сил береговой охраны Индии.

В последние годы Индия и Япония наращивают сотрудничество по линии ведомств береговой охраны с целью упрочения индийско-японского партнерства. В 2018 году совместные индийско-японские береговые учения по борьбе со стихийными бедствиями и ведению поисковых операций прошли в Индии.

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Зарубежная хроника
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